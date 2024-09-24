أول أكتوبر .. بداية توزيع التغذية المدرسية لمدارس قنا

أعلنت اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية بمحافظة قنا ، موافقة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، على بداية توريد الوجبات الجافة والمطهية لفصول التربية الخاصة مع بداية العام الدراسي في 22/9/2024 ، بينما يبدأ توريد البسكويت لمرحلة رياض الاطفال و التعليم الابتدائي (الحكومي الالزامي ) اعتباراً من أول أكتوبر 2024 .

و عقدت اللجنة أولى جلساتها للعام الدراسي 2024/2025 بمكتب منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وبحضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور محمد مصطفى محمدي مدير عام التأمين الصحي بقنا، والدكتور احمد أمين دنقل مدير إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية واشرف موريس مدير إدارة التغذية و ثريا متشولح رئيس قسم التغذية بالمديرية .

كما أكدت اللجنة على تفعيل بروتوكول التعاون ما بين مديرية التربية و التعليم والشئون الصحية بشأن استخراج وتجديد الشهادات الصحية للمتعاملين مع الوجبات المدرسية بحسب القواعد والضوابط المنظمة لذلك ، ونوهت على استمرار التغذية بمدارس التعليم المجتمعي كمنحة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي ، فيما يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع التغذية للمرحلة الإعدادية .

من ناحية أخرى واصل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لليوم الثاني علي التوالي، اجراءات تسليم عقود المعلمين الناجحين في مسابقه ال 30 الف معلم فى نسختها الثانية وتوزيعهم علي المدارس على إدارات قنا التعليمية، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، 2024/2025.

حيث التقي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء المعلمين الجدد بقاعة ديوان عام المديرية، لإنهاء الإجراءات والبيانات والأوراق المطلوبة لاستلام وظائفهم، وتوقيع العقود لتوزيعهم على الإدارات التعليمية بالمدارس التي بها عجز.

كما قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للمعلمين الجدد مؤكداً على رسالة المعلم ودوره فى إعداد جيل جديد من أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك في حضور أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام واللجنة المشكلة للأستقبال والمراجعة برئاسة محمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية ، وعضوية الدكتور حسن عيسى ، ووفاء أحمد وناهد سيد وعبير عبدالرحيم ادارة الموارد البشرية بالمديرية .