الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية وأجواء خريفية خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

كتل هوائية معتدلة

وأضافت غانم أن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. كما توجد بعض السحب المنخفضة والمتوسطة في فترات الصباح، مما يحجب جزءًا من أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تظل قريبة من المعدلات الطبيعية، لكن الرطوبة في الجو تزيد من الإحساس بالحرارة، مما يجعل الأجواء خلال النهار حارة ورطبة، في حين تكون معتدلة في الليل مع نسمات باردة خاصة في المدن الجديدة والأماكن المكشوفة. كما سيكون هناك نشاط للرياح في المساء مما يساهم في تحسين الأجواء.

وأوضحت أن الطقس سيظل مستقرًا على مدار الأسبوع المقبل، مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين. وأشارت إلى أن الخرائط الجوية تشير إلى عدم وجود فرص لسقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية حتى بداية الأسبوع المقبل.

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