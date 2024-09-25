بشرى لمحبي الشتاء.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء الأمر الذي يساعد على الإحساس بتحسن حالة الأجواء ليلا.

ويكون طقس اليوم حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء على القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

تنتشر الشبورة المائية الخفيفة على القاهرة الكبرى من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، وتكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 30 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 70 %، والصغرى 35 %.

تنتشر الشبورة المائية خفيفة على الوجه البحرى، وتكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 30كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 75 %، والصغرى 40 %.

تنتشر الشبورة المائية الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وتكون الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 28 كم / الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 80 %، والصغرى 50 %.

تنتشر الشبورة المائية الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وتكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 30 كم / الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 85 %، والصغرى 55 %.

تنعدم الشبورة المائية الصباحية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح نشطة، وتبلغ سرعتها 34 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 55 %، والصغرى 30 %.

تنعدم الشبورة المائية الصباحية على شمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 32 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 45 %، والصغرى 20 %.

جنوب الصعيد تنعدم الشبورة المائية الصباحية، وتكون الرياح معتدلة، وتبلغ سرعتها 28 كم / الساعة، وتسود أجواء مشمسة، وتبلغ الرطوبة النسبية العظمى 30 %، والصغرى 15 %.

حالة البحرين :

البحر المتوسط: متوقع أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة اليوم :

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في بنها الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في وادى النطرون الصغرى 21 العظمى 31

درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

درجاتالحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 العظمى 31

درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في العلمين الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 وشمال 34

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 33

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 38