لاول مرة في تاريخه.. الذهب يَكسر الحواجز ويتجاوز 3620 لعيار 21

واصلت أسعار الذهب خلال العام الحالي تباينا سعريا بين الارتفاع والانخفاض على مدار الشهور القليلة المنصرمة، ليفاجئ الجميع خلال ال24 ساعة الماضية بارتفاع لم يسبق في أول مرة في تاريخه، لـ يَكسر الحواجو يتجاوز العيار الاكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر حاجز الـ 3620 جنيهًا.

حيث أن أسعار الذهب العالمية متوقع أن تغادر قمة 2600 دولار للأوقية قريبا والتي حققتها على مدار عدة أسابيع مضت وتوّجها إعلان الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بخفض الفائدة على الدولار 50 نقطة أساس، واليوم يتجه الذهب بقوة نحو تحقيق قمة جديدة حيث يكاد يقترب من 2700 دولار للأوقية وسط حالة من التوتر السياسي والعسكري في المنطقة.

وفي تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب سجل اليوم نحو ٢٦٧٠ دولار للاوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لـ كَسر حاجز 2700 دولار لأوقية.

وأشار ميلاد، إلى أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، مضيفاً، بأن الدولار الامريكي يواصل التحرك الطفيف متجهًا نحو الأعلى خلال الساعات القليلة القادمة، مما أدى هذا الارتفاع السعري لقفزة غير متوقعة لسعر الذهب عيار 21 ليحقق ارتفاعًا مسجلاً نحو ٣٦٢٠ جنيها للجرام.

كما جاءت البيانات الأمريكية محفزة للذهب نحو الصعود حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس،كما انخفض مؤشر ريتشموند لأداء القطاع الصناعي الأمريكي عن شهر سبتمبر حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي. مما يعني تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي وسط تحديات سباق الرئاسة والتوترات الدولية.

مما دفع المستثمرين للاتجاه بقوة نحو الذهب كملاذ آمن، مع سعي البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي من الذهب بدلا من الاعتماد على الدولار الذي انخفض بتأثير العوامل السابقة.

وعن اسعار المشغولات الذهبية بعد اخر ارتفاع شهدته خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، جاءت على النحو الاتي:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 إلى نحو 4126 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 عند نحو 3610 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 عند 3094 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 إلى 28,880 جنيه تقريبًا.