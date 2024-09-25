نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لبرنامج الواقع "الحب أعمى حبيبي"

استعدوا للتجربة الاجتماعية الأكثر شهرة على الإطلاق في البحث عن الحب والزواج، برنامج "الحب أعمى، حبيبي" من نتفليكس ينطلق قريبًا، وقد تم طرح الإعلان الرسمي الذي يأخذنا في رحلة مشحونة بالعواطف المتقلبة. هل الحب أعمى حقًا؟ هل يمكن للمشاعر وحدها أن تكفي؟ وهل سيُختتم البرنامج على وقع الزغروطة في يوم الزفاف أم لا؟

تنطلق الرحلة الممتدة على مدار 9 حلقات، من الغرف المغلقة، حيث تتشكل العلاقة بين الثنائيات دون أن يرى كل شريك منهما الآخر، وتستمر عبر سلسلة من التحديات حتى لحظة اللقاء الحاسمة.

خلال هذه الرحلة نرافق المشاركين من مختلف أنحاء الوطن العربي في تجربة مشوقة يتنقلون خلالها على متن قطار سريع بين محطات الشك واللهفة، ويتجاوزون تقاطعات التقاليد والأسرة، وفي مرحلة الخطوبة التي تمتد لأربعة أسابيع تخضع علاقة كل ثنائي لاختبار حقيقي مما يكشف عن مدى قوة العلاقة وقدرتها على الصمود.

وقد تم تكييف البرنامج ليلائم تقاليد منطقتنا، حيث لا تتضمن النسخة المحلية مرحلة العيش المشترك، مع التركيز على تجربة الخطوبة والارتباط بما يتماشى مع قيمنا المجتمعية.

هذا البرنامج ليس مجرد عرض ترفيهي، بل هو انعكاس حقيقي لجمال ثقافتنا العربية وتقاليدنا العريقة في الحب والزواج، يُظهر "الحب أعمى، حبيبي" كيف تتألق هذه القيم والروابط العائلية الأصيلة في إطار عصري، مما يجعله واحدًا من أكثر البرامج المنتظرة في العالم العربي.