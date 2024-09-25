تعليم أسوان توقع بروتوكول تعاون مع مياه الشرب لاستكمال مبادرة "صحتنا في بيئتنا"

وقع اليوم الأربعاء المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان ، تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بأسوان ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لاستكمال مبادرة " صحتنا في بيئتنا " والتي يتم تنفيذها بمدارس التعليم الابتدائي بمحافظة أسوان.

وقال بيان صحفي صادر عن مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم، أنه شهد توقيع البروتوكول المهندس عبد الصبور الراوى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بحضور إيهاب جبريل مدير برنامج المياه بمنظمة اليونيسيف وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن مبادرة "صحتنا في بيئتنا" تستهدف تكثيف حملات التوعية بمدارس التعليم الابتدائي من أجل ترشيد استهلاك مياه الشرب والطاقة ضمن أهداف التنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠، وأن المديرية ممثلة في إدارة التنمية المستدامة، تقوم بالإشراف على استكمال تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع التعليم الابتدائى والمشاركة المجتمعية داخل 150 مدرسة ابتدائي تمثل الإدارات التعليمية الخمس بواقع "60 مدرسة بإدارة أسوان- 40 بإدارة كوم امبو- 20 بإدارة ادفو- 15 دراو- 15 نصر النوبة" على أن يتم استبدال المدارس غير الفعالة بالمبادرة وأضاف أنه سيتم تنظيم حملات توعية وندوات ومسابقات لتحسين صحة الطلاب وزيادة الوعي لدى التلاميذ بالحفاظ على المياه وطرق ترشيدها، بجانب تنفيذ دورات وورش عمل لتنمية المهارات السلوكية للطلاب كالنظافة والترشيد والتدوير وتقليل الفاقد وإجراء أعمال صيانة بسيطة وتركيب قطع موفرة للمياه بالمدارس .

واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة التنسيقية أنشطة المبادرة والتي تم تنفيذها خلال العام الماضى بالإدارات المختلفة ، وخطة العمل للعام الدراسي الجديد، و تم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الخمس الأولى على مستوى الإدارات في مسابقة أجمل لوحة ضمن النشاط الصيفى وهم عبد الرحمن ممدوح محمد مدرسة الشراونة الوسطى"ادفو"، روان محمود رمضان مدرسة محمد زكى الابتدائية "كوم امبو"، عبد الرحمن سامى جمال مدرسة الجعافرة الابتدائية "دراو"، روان حسن جعفر مدرسة توشكى غرب"نصر النوبة"، جنى أحمد على مجمع الكسارة "أسوان"، على أن يتم تكريم باقي الطلاب الفائزين داخل إدارتهم.

وأكد الرشيدي على أهمية الاهتمام بتكثيف برامج التوعية الصحية وتعديل السلوكيات للطلاب للوقاية وترشيد الاستهلاك ، وأشاد بالأنشطة المشتركة والفعاليات الناجحة التي تم تنفيذها مع شركة مياه الشرب على مدار السنوات الماضية وأعرب عن تطلعه للمزيد خلال الفترة المقبلة.