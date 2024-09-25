الحكومة تدعو اقتصاديين ومؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة باللقاءات الأسبوعية

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن العالم يعاني من مشاكل غير مسبوقة ولدينا تحد كبير للحفاظ على الدولة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم.

وطالب المواطنين بالتحرى عن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا فى هذه المرحلة الصعبة.

وتابع مدبولي مصر تتعامل بحكمه وجدية مع الاحداث الاقليمية الجارية وقد حذرت مرارا من تداعيات الامة فى قطاع غزة ، و هناك كل يوم جديد وان الحكومة تدير الشأن الداخلي والاحتياجات الداخلية للدولة بكفءة عالية حتى تظل مصر واحة الامن والامان والاستقرار.



وشدد على حرصه على زيارة عدد من المدارس في محافظة القاهرة والاسبوع القادم ستبدا جولات مكثفة في المحافظات للتاكد من انتظام الدراسه والمنظومة الجديدة التي تم اطلاقها للاستفادة من الفراغات وخفض الكثافات في الفصول.



وواصل مدبولي أن الحكومة استطاعت من خلال هذه المنظومة ان تضيف الاف من الفصول الجديده والوضع يشير الى الاستقرار واصبح المتوسط الاغلب في الفصول اقل من 50 طالب في الفصل ما عدا بعض المناطق المحدوده وسيتم استهدافها خلال الفتره القادمه.