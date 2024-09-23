مدبولي: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “إكسترا نيوز”.

تصريح عاجل مصطفى مدبولي:

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه لابد من الاهتمام بتوفير كل متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعي؛ لأنه يعمل على تشكيل عقل النشئ وتطوير وصقل مهاراته.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته؛ على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.

كما عرض الوزير نتائج جولته الميدانية الموسعة أمس في عدد من محافظات صعيد مصر، لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية، والتي شملت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، موضحاً أنه تم تفقد نحو 40 مدرسة، بينها 10 مدارس بشكل مفاجئ، واطمأن على العديد من الترتيبات وعلى رأسها انتظام العملية التعليمية، وتسليم الكتب الدراسية، ومختلف التجهيزات من معامل ومكتبات وقاعات رياض أطفال، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، مضيفاً أنه تم أيضاً بالتزامن مع هذه الجولة الموسعة، تكليف قيادات الوزارة بالمرور على مختلف المدارس في عدة محافظات أخرى لمتابعة استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد.