مدبولي: نتعامل مع كل التحديات بمنتهى الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ كل أطراف الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار الأوضاع داخل الدولة المصرية وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، موضحًا أن مصر تتعامل بمنتهى الاتزان والحكمة في التعامل مع هذه القضايا والتحديات.



أضاف مدبولي خلال كلمته عقب إجتماع الحكومة الإسبوعي، أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، :"مصر تتعامل مع كل التحديات بمنتهى الحكمة.. القيادة السياسية تدير الملف بصورة جيدة جدًا والحكومة تدير الشأن الداخلي لكي تكون مصر دائمًا واحة الأمن والاستقرار".

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الإعلان عنه.