الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم لـ22 شهيدًا

أعلنت الصحة اللبنانية، عن سقوط 4 شهداء و38 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

قرار عاجل من الصحة اللبنانية:

وكشفت الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم إلى 19 شهيدا ونحو 95 مصابا.

وأوضحت الصحة اللبنانية، أن هناك ارتفاعا في عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على منطقة بعلبك الهرمل شرقي البلاد إلى 7 شهداء، متابعة: “4 شهداء في بلدة بنت جبيل وثلاثة جرحى في مارون الراس وعيناتا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة”.

وشددت الصحة اللبنانية، على أن هناك ارتفاع في عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم إلى 22 شهيدا.