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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبد المنعم في قائمة نيس لمواجهة سوسيداد بالدوري الأوروبي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أعلن نادي نيس الفرنسي عن قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، حيث شهدت القائمة تواجد الدولي محمد عبد المنعم.
 

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تشكيل نيس المتوقع أمام سوسييداد بالدوري الأوروبي

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محمد عبدالمنعم يستعد مع نيس لمواجهة بطل إسبانيا

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عبدالمنعم يشاهد فوز نيس على سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الفرنسي


تقام المباراة اليوم الأربعاء على أرض ملعب نيس، ويأمل الفريق في تحقيق بداية قوية في البطولة.

انضم عبد المنعم إلى نيس قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد شارك في مباراتين بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث لعب واحدة كأساسي والأخرى كبديل، محققًا 112 دقيقة من المشاركة.

قدم المدافع المصري مستوى جيد خلال تلك المباريات، مما يعكس تأقلمه السريع مع الفريق قبل انتقاله إلى نيس، خاض عبد المنعم 115 مباراة مع الأهلي وسجل 8 أهداف.
 

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الجريدة الورقية