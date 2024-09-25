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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل نيس المتوقع أمام سوسييداد بالدوري الأوروبي.. موقف عبدالمنعم

عبدالمنعم
عبدالمنعم

يستعد النجم المصري محمد عبدالمنعم لتسجيل ظهوره الأول في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي فريقه نيس الفرنسي مع ريال سوسيداد الإسباني في مباراة قوية مساء اليوم الأربعاء. 

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محمد عبدالمنعم يستعد مع نيس لمواجهة سوسييداد

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عبدالمنعم يشاهد فوز نيس على سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الفرنسي

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محمد عبد المنعم اساسيا مع فريقه نيس الفرنسي امام مارسيليا

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فيديو.. كواليس مؤتمر تقديم محمد عبدالمنعم كلاعب لنادي نيس

ستقام هذه المواجهة على ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار الجولة الأولى من البطولة.

يدخل نيس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على سانت إيتيان بنتيجة 8-0 في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وتجاوز ريال سوسيداد لتعزيز موقفه في المسابقة القارية.

حاليًا، يحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.

و تنطلق مباراة نيس ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لنيس:

    حراسة المرمى: بولكا

    الدفاع: دانتي، بومبيتو، ندايشيمي

    الوسط: بارد، ندومبيلي، روساريو، كلاوس

    الهجوم: جويساند، موكوكو، تشو

ومن المتوقع عدم مشاركة عبدالمنعم أساسيًا، حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء. تترقب الجماهير هذه المواجهة بشغف، حيث تمثل فرصة للفريقين لإظهار قوتهما في الساحة الأوروبية.

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