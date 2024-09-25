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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد عبدالمنعم يستعد مع نيس لمواجهة سوسييداد

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

يستعد النجم المصري محمد عبدالمنعم لتسجيل ظهوره الأول في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي فريقه نيس الفرنسي مع ريال سوسيداد الإسباني في مباراة قوية مساء اليوم الأربعاء.

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عبدالمنعم يشاهد فوز نيس على سانت إتيان بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الفرنسي

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محمد عبد المنعم اساسيا مع فريقه نيس الفرنسي امام مارسيليا


تأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الأولى من البطولة، وستقام على ملعب "أليانز ريفييرا".

يدخل نيس اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على سانت إيتيان بنتيجة 8-0 في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي. يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وتجاوز ريال سوسيداد لتعزيز موقفه في المسابقة القارية.

حاليًا، يحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، وتنطلق مباراة نيس ضد ريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
 

موعد مباراة نيس ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي
 


تبدأ مباراة نيس ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
 

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