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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

برشلونة وخيتافي
برشلونة وخيتافي

يتقابل فريق الكرة الاول بنادي برشلونة، نظيره خيتافي، اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.
يدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة  مباراة خيتافي الليلة وهو يمتلك 18 نقطة ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على فياريال في الجولة الماضية بالدوري الإسباني بنتيجة 5/1.

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