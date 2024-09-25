ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2744) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (51) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (319) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية– تزوير المستندات: ضبط (8) قضايا.

في سياق مغاير، لقيت سيدة مصرعها غرقا أثناء تدريبها داخل حمام سباحة بعد إصابتها بتشنجات وفارقت الحياة على الفور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق سيدة داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.



وبالفحص تبين أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.