ضبط مزارع أصاب مدرس بطلق ناري بسبب خلافات مالية في دار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي مدرس في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "رجب . ا . م . م" 54 سنة مدرس مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "حمام . م . س . ص" 55 سنة مزارع يقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيبت فتاة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليها شقيقها عامل في التاسعة عشرة من عمره بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بحوزته ونقل المصابة لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "رحمة . م . ز . ش" 17 سنة لا تعمل مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقلها لمستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج، وطرف ثان شقيقها "مصطفى . م . ز . ش" 19 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته "سكين" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني بإحداث إصابة الأولى على إثر مشادة كلاميه بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .