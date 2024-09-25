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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا: تسجيل إصابتين بنوع جديد من فيروس كورونا XEC

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية اليوم الأربعاء تسجيل حالتين من الإصابة بمتغير جديد من فيروس كورونا XEC في روسيا في منطقة روستوف ومدينة أوفا الروسيتين.

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وذكر موقع روسيا اليوم - أن XEC هو متغير مؤتلف يتكون من متغيرين فرعيين من Omicron's FLiRT - KS.1.1 وKP.3.3. وتتشابه أعراضه مع المتغيرات السابقة، ويثير المتغير الجديد الحمى والتهاب الحلق والسعال وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وآلام الجسم والتعب والصداع وسيلان الأنف.

ويعد XEC أكثر شيوعا في فرنسا، حيث يمثل حوالي 21% من العينات المتسلسلة، وكذلك في ألمانيا حيث تعود إليه 15% والمملكة المتحدة مع 8% من إجمالي الإصابات.

وكانت هيئة "روس بوتريب نادزور" قد أبلغت في وقت سابق عن انتشار النوع الفرعي الجديد من فيروس كورونا XEC. ويتميز المتغير الجديد بمعدل انتشاره المرتفع، وتشبه أعراضه السلالات الفرعية الحديثة لسلالة "الأوميكرون". 

وقد تم التعرف على XEC لأول مرة في يوليو في ألمانيا، وبعد ذلك تم اكتشافه في العديد من البلدان الأخرى. وتعود أولى حالات الإصابة بهذا النوع الفرعي إلى مايو 2024 في إيطاليا. ومع ذلك، لم تظهر عينات XEC في قاعدة بيانات GISAID الدولية إلا في سبتمبر الجاري.

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