زيلينسكي: لا يمكن تسوية النزاع مع روسيا بالمفوضات

قال فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته إنه لا يمكن تسوية النزاع مع روسيا من خلال المفاوضات وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "لا يمكن تسوية هذا النزاع بالمفاوضات. وهناك حاجة للأفعال.. روسيا يمكن إجبارها على السلام فقط".

وانتقد زيلينسكي من يريدون الحوار مع روسيا، قائلا: "نعرف أن البعض يريدون الحديث مع بوتين. ونحن نفهم ذلك... ولكن ما يمكن أن يسمعوا منه؟ فقط عدم رضاه عن دفاعنا عن حق شعبنا في الدفاع عن النفس".

وشدد زيلينسكي على أن التسوية ممكنة فقط على أساس المعادلة الأوكرانية للسلام، التي تنص على العودة إلى حدود عام 1991 و"محاسبة" روسيا.

وتحدث زيلينسكي كذلك عن التحضير "لقمة السلام الثانية" بشأن أوكرانيا، ودعا الصين والبرازيل ودول آسيا وأمريكا اللاتينية للمشاركة في عملية التسوية.

هذا، ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي خلال زيارته للولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وقد يلتقي أيضا بدونالد ترامب، ليقدم للجانب الأمريكي ما يسميه "خطة النصر".

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق في المقابلة مع قناة ABC بأن هذه الخطة "لا علاقة لها بالمفاوضات مع روسيا" وتهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية لغرض إنهاء النزاع.