الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كيربي: أمريكا تفرض حظرًا على ضربات كييف في روسيا

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.

txt

كيربي: واشنطن مستعدة للحوار مع روسيا حول معاهدة "ستارت 3"

txt

روسيا: تدمير دبابتين تابعين لكييف في لوغانسك


وبحسب سبوتنيك، قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية، مؤكدًا أن هذا التوجيه لا يزال ساريًا.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني
وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.
 

مواد متعلقة

كيربي: واشنطن مستعدة للحوار مع روسيا حول معاهدة "ستارت 3"

روسيا: تدمير دبابتين تابعين لكييف في لوغانسك

الوكيل يتوجه إلى روسيا للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي

روسيا: مقتل وإصابة عدد من العسكريين بأوكرانيا وأسر جندي وتدمير مركبتين

روسيا: خسائر الجيش الأوكراني بلغت ١٧٩٥ جنديا خلال ٢٤ ساعة الماضية

مفتي الجمهورية يهنئ نظيره الروسي لإعادة انتخابه رئيسًا للإدارة الدينية لمسلمي روسيا
الجريدة الورقية