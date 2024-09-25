١٠٠٠ ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، الإنتهاء من جمع وتدوير أكثر من ٤٢٦ ألف طن من قش الأرز، في ٦ محافظات حتى الآن، للكميات التي تم حصادها من المحصول.

قطاع الإرشاد الزراعي

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، بالمحافظات، والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد من السحابة السوداء، وتلوث البيئة.



وقال عزوز أن إجمالي المساحة التي تم حصادها من محصول الأرز حتى الآن، بلغت حوالي ٣٦٩ ألف و ٩٤٢ فدان، بنسبة تجاوزت ٣٣٪، من إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الارز، وهي المساحات التي تم حصادها حتى الآن في محافظات: البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن إجمالي المساحات التي تم حصادها، بمحافظة الغربية بلغت 7760 فدان، بينما بلغت في محافظة البحيرة حوالي 25300 فدان، وفي محافظة الشرقية 65657 فدان، فضلا عن 92210 فدان بمحافظة الدقهلية، و 178915 فدان بمحافظة كفر الشيخ.

واضاف أنه تم تنفيذ 1002 ندوة ارشادية لتوعية المزارعين، بأهمية تدوير قش الأرز والفوائد البيئة، والعوائد الاقتصادية منه، من بينها: 38 ندوة بمحافظة القليوبية، 62 ندوة بمحافظة الغربية، 98 ندوة بمحافظة البحيرة، 542 ندوة بمحافظة الشرقية، فضلا عن 193 بمحافظة الدقهلية، و 96 ندوة بمحافظة كفر الشيخ.



وتابع عزوز أن اجمالى ما تم كبسه بلغ حاليا حوالي 426776 طن بينها: 184525 طن بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي في المركز الاول، يليها محافظة كفر الشيخ بإجمالي 152680 طن، ثم محافظة الشرقية، بإجمالي 53950 طن، ومحافظة البحيرة بإجمالي 29116طن، ثم محافظة الغربية بإجمالي 6505 طن.

واضاف أن اجمالى ما تم فرمه حتى الآن حوالي 158886.5 طن من بينها: 1985 طن بمحافظة الغربية، 10600.5 طن بمحافظة البحيرة، 23135 طن بمحافظة الشرقية، 71650 طن بمحافظة الدقهلية، 51516 طن بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ اجمالى ما تم تشوينة 240452 طن من بينها: 4920 طن بمحافظة الغربية، 10874 طن بمحافظة البحيرة، 30827 طن بمحافظة الشرقية، 40385 طن بمحافظة الدقهلية، 153446 طن بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن حوالي 900 طن.