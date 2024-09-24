الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يثمن الدور الكبير للطبيب البيطري في خدمة الوطن

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة

التقى  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع د. مجدى حسن  نقيب الأطباء البيطريين، وبحث معه سبل التعاون بين الوزارة والنقابة وتطوير منظومة الطب البيطري خلال الفترة المقبلة.

تنمية الثروة الحيوانية

فاروق أكد خلال اللقاء ان الدولة تثمن الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري في خدمة الوطن من خلال حماية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وضمان جوده و سلامة غذاء المواطنين، مؤكدا أن صحة الإنسان تبدأ من سلامة غذائه. 

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الاجتماع ناقش تطوير منظومة الطب البيطري في مصر وكيفية الاستفادة من دور النقابة فى هذا الإطار باعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الرأي الاستشاري، وذلك تحت مظلة وزارة الزراعة. 

واتفق الوزير والنقيب على عقد مؤتمر تحت رعاية وزارة الزراعة يضم كافة القيادات العاملة في المجال البيطري، وعلى رأسها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديري مديريات البيطري، وقيادات معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه، وعمداء كليات الطب البيطري. 

 مديريات الطب

ومن جانبه عرض د مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين على وزير الزراعة مشكلة نقص أعداد الأطباء البيطريين في مديريات الطب البيطري والمجازر، وأبدي الوزير معرفته بالامر واهتمامه بالعمل على حل هذه المشكلة.

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كما طرح سيادته، مشكلة  الأطباء البيطريين المعينين علي قوه الصناديق الخاصة، ووعد الوزير بالعمل على حلها والتنسيق مع جهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي ختام اللقاء أعرب وزير الزراعة عن حرصه على  التواصل المستمر مع النقابة.

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