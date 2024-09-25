وزير الخارجية والهجرة يشارك في فعالية مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بحضور كبرى الشركات الأمريكية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، في فعالية لمجلس الأعمال للتفاهم الدولي بحضور كبرى الشركات الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقد أشار الوزير خلال الفعالية إلى وجود أفق كبير وفرص متاحة لتعميق التعاون الاقتصادي بكافة صوره بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال في تعزيز ذلك المحور الحيوي من العلاقات الذي يحظى بالإجماع داخل الدوائر الأمريكية.



وأعرب الوزير عن التطلع لاستضافة القاهرة لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، داعيًا الشركات الأمريكية للمشاركة في المنتدى، وبحيث يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.



وحرص د. عبدالعاطي على استعراض تطورات عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، ورؤية الحكومة المصرية وجهودها ذات الصلة، ودعم دور القطاع الخاص.



كما تناول ما تقوم به مصر من تطوير لاستراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج الصناعي في مصر، كما تناول الفرص الاستثمارية المتاحة، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الطاقة الخضراء إلى جانب صناعة السيارات والصناعات الدوائية واللوجيستيات.