الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا: تدمير دبابتين تابعين لكييف في لوغانسك

تدمير دبابات
تدمير دبابات

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقًا لـ"سبوتنيك".

txt

روسيا: مقتل وإصابة عدد من العسكريين بأوكرانيا وأسر جندي وتدمير مركبتين

txt

روسيا تدعو الرئيس الإندونيسي المنتخب لحضور قمة "بريكس" في قازان


وأوضحت الدفاع في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتدمير دبابتين من طراز "تي- 64" أوكرانيتين، بوساطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.
وتهدف  العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تتعقب الأمريكيين العائدين من أوكرانيا وسط مخاوف أمنية

الوكيل يتوجه إلى روسيا للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي

أوكرانيا تسجل 143 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي

أوكرانيا: مقتل وإصابة 20 شخصًا في غارات روسية على دونيتسك

روسيا: مقتل وإصابة عدد من العسكريين بأوكرانيا وأسر جندي وتدمير مركبتين

أوكرانيا تحذر بيلاروس من تداعيات اجتماع لوكاشينكو مع رئيس دونيتسك
الجريدة الورقية