الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ممدوح عباس: "الزمالك سيعود بالسوبر الإفريقي من السعودية"

ممدوح عباس
ممدوح عباس

علق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على موقعة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023/2024.

txt

ريال مدريد يتقدم على الافيس بثنائية في الشوط الأول


وكان الأهلي قد نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتحدث ممدوح عباس عبر قناة الزمالك، حيث قال: "أشعر أن الزمالك سيقدم مباراة جيدة جدًا ويعود بكأس السوبر الإفريقي واللاعبين وعدوني أنهم سيعودون بالبطولة ويأتون بها إلى منزلي".
وتابع: "هذا اللقاء ليس مباراة أسماء أو تضخيم في الإمكانيات، فريقنا كامل، وتحدثت مع جوميز بالأمس وطمئنني على المباراة واللاعبين".
ومن المقرر انطلاق مباراة الأهلي أمام الزمالك في التاسعة من مساء الجمعة المقبل، التي يستضيفها ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية. 

مواد متعلقة

برشلونة يوقع عقدا جديدا مع نجمه الشاب

إنبي يفوز على بتروجت في افتتاح دوري 2007
الجريدة الورقية