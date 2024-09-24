ريال مدريد يتقدم على الافيس بثنائية في الشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول من مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس متقدماً بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

قدم فريق ريال مدريد عرضاً قوياً سيطر خلاله على وسط الملعب، لينجح في التقدم بهدف مبكر منذ الدقيقة الأولى عن طريق لوكاس فاسكيز.

إستمرت سيطرة الميرينجي بحثاً عن مضاعفة النتيجة، واهدر الفريق عدة فرص للتهديف.

وفي الدقيقة 40 أحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني لريال مدريد لتنته أحداث الشوط بنتيجة 2-0.