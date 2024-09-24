الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أحمد موسى: الرئيس السيسي دعم القوات المسلحة بأحدث الأسلحة من خلال رؤية ثاقبة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على تطوير القوات المسلحة المصرية، وتكبير الجيش وتسليحه بأحدث المعدات.
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها أحدث منظومة عسكرية قتالية متعددة المهام.

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وقال إنه كان ولا زال وسيظل يقول على جماعة الإخوان الإرهابية بأنهم خونة وأعداء، حيث إنهم هاجموا مصر عندما شرعت في تسليح جيشها وإبرام صفقات السلاح.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي عندما اهتم بتطوير قدرات الجيش وهو وزير دفاع كانت لديه قراءة لمسرح الأحداث القادم، وكانت رؤيته صائبة.

وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الدولية تتابع مصر وهي تطور قدراتها العسكرية وهي تتوجه لدعم جيش الصومال الشقيق وتؤهله للحفاظ على أراضيه ضد الأطماع الخارجية والجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة المحيطة به.
واستطرد أن مصر لها جيش يحميها ويحمي حدودها وشعبها ومقدراته، قائلا: "سيبوا اللي يرغي يرغي، والناس اللي تحب الجعجعة، فهم من قالوا هنروح للقدس شهداء بالملايين وهيشيلوا إسرائيل، معلقا: في حد يقدر يقول على مصر أو جيشها حاجة؟!".

استنكر في سياق آخر، تصريحات الرئيس الإيراني بشأن عدم قدرة حزب الله على الوقوف بمفرده أمام إسرائيل.

وقال «ليه بتضحكو على العالم، ليه بتقولوا كلام مش قده، ليه حسن نصر الله عمل كده».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «الحروب مش مجرد خطب وكلام، الحروب أفعال على أرض الواقع، مش مجرد كلمتين تقولهم في وقت الأزمة وخلاص».

كما استنكر أحمد موسى، أيضًا، تنصل الرئيس الإيراني من الحوثيين في نيويورك بشأن عدم الاستماع لأوامره، قائلاً: «إزاي الكلام ده يحصل».
 

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