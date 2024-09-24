الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات مرض أسوان: "الصحة قالت نزلات معوية"

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

هاجم الإعلامي أحمد موسى، أولئك الذين يشككون في أعداد الإصابات التي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية بشأن النزلات المعوية في أسوان.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أيه مصلحته يطلع يقول أرقام غير دقيقة، معلقا: ده في ناس بتقول إنهم آلاف الإصابات.

txt

هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟.. عوض تاج الدين يحسم الجدل (فيديو)

txt

عوض تاج الدين: الوضع الصحي في أسوان مطمئن ومعظم الحالات استجابت للعلاج


وأشار الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية ومؤسساتها تحركت ولم يتأخر أحد في التعامل مع هذه الأزمة التي تعيشها أسوان، وتم التعامل الفوري.


وقال الإعلامي أحمد موسى، إن نائب رئيس الوزراء- وزير الصحة- خرج في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، لإعلان تفاصيل مع حدث مع أهالي أسوان وأوضح أن هناك فيروس تسبب في هذه الإصابات.


واختتم الإعلامي أحمد موسى: خلي بالك من العيش اللي بتاكله ممكن تكون عليه ذبابة معدية ولذلك لازم تاخد بالك من كل حاجة تشتريها مكشوفة، من أجل الحفاظ على صحتك.
 

مواد متعلقة

مستشار رئيس الجمهورية يكشف طرق الوقاية من الإصابة ببكتيريا الإيكولاي.. فيديو

هل انتقلت الكوليرا من السودان إلى أسوان؟.. عوض تاج الدين يحسم الجدل (فيديو)

أسعار الذهب ترتفع بشكل مفاجيء.. واقتصادي: اشتروا للاستثمار طويل الأجل

شعبة الخضروات: "ترقبوا انخفاض سعر الطماطم إلى 7 جنيهات" (فيديو)

السعر مفاجأة.. "الزراعة" تواجه الغلاء بمنافذ بيض المائدة في المحافظات (فيديو)

عوض تاج الدين: الوضع الصحي في أسوان مطمئن ومعظم الحالات استجابت للعلاج

خالد الجندي يوجه رسالة لمضطربي الإيمان: الإلحاد لا يستقيم مع العقل الهاديء

جوتيريش: لبنان على حافة الهاوية وشفا كارثة حقيقية
الجريدة الورقية