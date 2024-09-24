إعلام عبري: إسرائيل تتابع وجود نحو 40 ألف مقاتل بالقرب من الجولان

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الجيش الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألف مقاتل أتوا من دول مختلفة بما في ذلك العراق واليمن وسوريا ويتواجدون بالقرب من مرتفعات الجولان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وأضافت الصحيفة العبرية أنهم ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للانضمام إلى القتال.

وتقول المؤسسة الأمنية إنه على الرغم من أنهم ليسوا مقاتلين محترفين بشكل خاص، إلا أن هذا أمر مثير للقلق.

وتوضح المؤسسة الأمنية أنهم شاهدوا بأم أعينهم ما يمكن أن تفعله قوة مكونة من 2000 إلى 3000 رجل مسلح عندما تفاجئ مستوطنة وتهاجمها.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير "إذا لزم الأمر سنتحرك في سوريا أيضا لنوضح لدمشق بشكل أفضل أننا لم نعد نقبل وجودهم هناك".