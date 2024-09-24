الأسهم اليابانية تسجل أعلى مستوى إغلاق في 3 أسابيع

سجل المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة تداولات، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

الأسهم اليابانية

وتلقت معنويات المستثمرين دعما من مكاسب وول ستريت الليلة الماضية وتعليقات صدرت الأسبوع الماضي عن بنك اليابان وأظهرت ميلا للتيسير النقدي.

وأنهى المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية تداولات اليوم على ارتفاع بما وصل نسبته نحو 0.57% ليصل الى مستوى37940.59 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من سبتمبر/أيلول.

وارتفع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحوبنحو 1.9% ليصل إلى مستوى 38427.15 نقطة في وقت سابق من الجلسة متجاوزا مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الرابع من سبتمبر/أيلول.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع متواضع أمس الاثنين مع قيام المستثمرين بتقييم اتجاهات الأسواق في الأسبوع التالي لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وأبقى المركزي الياباني أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة، وقال محافظه كازو أويدا إن البنك يمكنه الانتظار لبعض الوقت لمراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يعني أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وجدد أويدا اليوم الثلاثاء التأكيد على أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقفز سهم تي.دي.كيه لصناعة المكونات الإلكترونية فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 4.21% وقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

ومحا سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق لمؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية مكاسبه المبكرة ليهبط بما يصل نسبته نحو 0.93% وليكون له أكبر تأثير هبوطي على المؤشر، بحسب الاسواق العربية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا لمؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.54% ليصل إلى مستوى 2656.73% وقفز سهم شركة هيتاشي 5% ليقدم أكبر دعم للمؤشر.