بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، ليغلق مؤشرها العام على ارتفاع 5.65 نقاط بنسبة 0.08 % ليبلغ عند مستوى 7133.99 نقطة.

وتم تداول 5ر287 مليون سهم عبر 15748 صفقة نقدية بقيمة 49 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر12 نقطة بنسبة 21ر0% ليبلغ مستوى 26ر6120 نقطة من خلال تداول 8ر209 ملايين سهم عبر 9338 صفقة نقدية بقيمة 3ر27 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر4 نقاط بنسبة 05ر0% ليبلغ مستوى 23ر7747 نقطة من خلال تداول 7ر77 مليون سهم عبر 6410 صفقات بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 38ر18 نقطة بنسبة 31ر0% ليبلغ مستوى 03ر5943 نقطة من خلال تداول 19ر77 مليون سهم عبر 3922 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 ملايين دينار كويتي.

دفعت مشتريات المتعاملين المصريين والعرب مؤشرات البورصة المصرية للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة أقل من مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 37008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 7047 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10053 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 7887 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المهندس للتأمين، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وكونتكت المالية القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية عدد 30 ألف سهم، 339 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 21.8 ألف سهم، 467 سهمًا، على التوالي.