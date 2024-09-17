بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تراجع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق مؤشر السوق العام على تراجع 27.93 نقطة، بنسبة 0.39%، ليبلغ مستوى 7128.32 نقطة.

وتم تداول 303.6 ملايين سهم عبر 17041 صفقة نقدية بقيمة 60.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 82.31 نقطة، بنسبة 1.33%، ليبلغ مستوى 6107.45 نقاط من خلال تداول 200.2 مليون سهم عبر 9510 صفقات نقدية بقيمة 31.5 مليون دينار كويتي.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بواقع 14.85 نقطة بنسبة 0.19%، ليبلغ مستوى 7743.19 نقطة من خلال تداول 103.3 ملايين سهم عبر 7531 صفقة بقيمة 29.4 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 92.30 نقطة بنسبة 1.53%، ليبلغ مستوى 5924.65 نقطة من خلال تداول 110.5 ملايين سهم عبر 5159 صفقة نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار كويتي.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 2.046 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9987 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2873 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7025 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10038 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2880 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 8146 نقطة.