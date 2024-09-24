الأهلي يتعاقد مع أميرة يسري للانضمام إلى سيدات تنس الطاولة

أعلن الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع أميرة يسري لاعبة الزمالك لتنس الطاولة، للانضمام إلى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي، لتمثيل «سيدات تنس الطاولة» في مختلف المحافل المحلية والقارية التي يشارك بها الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام إلى النادي دون أن يكون لها أية شروط، مبدية رغبتها في التواجد داخل الأهلي، والمساهمة في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.