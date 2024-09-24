الأهلي يعلن تجديد تعاقده مع آلاء يحيى

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد آلاء يحيى، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن آلاء وقعت على عقود التجديد، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن آلاء من اللاعبات المميزات وتلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي، في ظل المنافسة الشديدة في بطولات تنس الطاولة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبات الصاعدات.

وأضاف أن تجديد عقد آلاء يحيى يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.