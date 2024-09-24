كلب ضاضا يضرب عن الطعام بعد رحيله.. بيدور عليه في كل مكان

لم يكن فراق الطفل رضا الشهير بـ"ضاضا" ابن الفنان الشعبي اسماعيل الليثي هينًا على والديه وعائلته ولا سيما جمهوره ومتابعيه الذي اعتاد الراحل أن يرسم الإبتسامة على وجوهمهم بخفة دمه وحركاته اللطيفة.

فبعد مرور أيام قليلة على رحيلة انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو للحيوان الأليف الذي يمتكله ضاصا والذي يظهر عليه حزنه الشديد على صاحبه حيث يرفض أن يتناول الطعام وفي أحد الفيديوهات ظهر الكلب والدموع في عينه وهو يبحث عنه في الأرجاء .

كلب الراحل ضاضا يرفض تناول الطعام

فوفاء الكلاب لا حدود له كما عُرف، وأثبت هذا الحيوان الحزين ذلك بإضرابه عن الطعام منذ ذلك الخبر الذي وقع كالصاعقة على محبي الطفل الراحل ، ففي مقطع آخر انتشر على السوشيال ميديا وثق محاولة أحد الأشخاص إطعام الكلب ولكن يرفض بشدة وكأنه ينتظر صاحبه لإطعامه.

سبب وفاة ضاضا



توفي نجل المطرب اسماعيل الليثي بسبب سقوطه من الدور العاشر وذلك اثناء تواجده بمنطقة المنيرة، واشارت التحريات إلى أنه لا يوجد اي شبهة جنائية في الواقعة.

واضافت التحريات أن الطفل ضاضا، اختل توازنه في الوقت الذي كان يقف فيه على كرسي وسقط من الشرفة من الدور العاشر، وأثناء سقوطه اصطدم بالتكييف مما أدى إلى حدوث تهشم في الجمجمة، ومن ثم لقى مصرعه على الفور.

نقابة المهن الموسيقية تعزي عائلة الطفل ضاضا

وعزّت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المطرب إسماعيل الليثي في وفاة نجله رضا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يصبرك ويصبر والدته خالص التعازي للفنان إسماعيل الليثي لوفاة نجله الطفل البريء الجميل رضا إسماعيل ربنا يصبر قلوبكم.”

