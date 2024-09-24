غداً.. استكمال مُحاكمة المُتهم بإزهاق روح صديقه بسبب 100 جنيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، غداً الأربعاء، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة صديقه بسبب 100 جنيه في منطقة التجمع، وستخصص الجلسة للمرافعة.

اقرأ أيضاً: أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة

تعقد الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم يوسف.ف قيامه بطعن صديقه 4 طعنات في القضية رقم 16660 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 1731 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن الضحية كان استلف مبلغ 100 جنيه من المتهم، وطالبه بأن ينتظر لحين قبضه من عمله، ولكن المتهم رفض الانتظار فباغته بطعنه 4 طعنات بالجسد ليسقط الضحية مفارقًا الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع صديقه وسدد إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، فسقط غارقًا في دمائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثمان بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام شاب بقتل صديقه بسبب تأخره في رد مبلغ مالي كان اقترضه منه، وعندما طالبه به المتهم طلب منه المجني عليه الانتظار لحين تدبير المبلغ.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في ‏المُخدرات بالبساتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد ‏الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف ‏الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط ‏بإدارة مكافة المخدرات. ‏

‏ ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.‏

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله ‏مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.‏

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال ‏الشرطة حيث مكان اللقاء. ‏

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين ‏الضابط والمتهم وانسحب المصدر. ‏

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت ‏بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.‏

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط ‏المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ‏ومبلغ مالي.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏