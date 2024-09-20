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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أم تفقد حياتها في عيد الميلاد..رصاصة تصنع المأساة

الضحية الراحلة
الضحية الراحلة

فقدت أم يافعة حياتها بسبب رصاصة طائشة، أطلقتها يد مُرتعشة لم يردعها عقل، ولم يُهذب أطرافها ضمير.

فارقت الأم الدُنيا، وتركت خلفها عائلة ستظل تبكيها إلى الأبد، ولن تخفت جذوة النار في الصدور حتى تُسمع كلمة القصاص. 

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سيدة تُنهي حياة زوجها وتدفن جثمانه في الحديقة !

اتخذت قصتنا من ولاية تكساس الأمريكية مسرحاً لها، وذلك بعد أن تلقت الشابة جالن ويتلوك – 25 سنة عياراً نارياً أرداها قتيلةً في عيد ميلاد ابنتها السادس يوم 12 سبتمبر الجاري.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على جالين جونيور فورمان – 27 سنة، وتم احتجازه في سجن المُقاطعة، ويُواجه تُهمة إزهاق الروح.

المُتهم

الجنون يُسطر كِلمة الخِتام

وأشارت تقارير محلية استناداً لشهادة الشهود إلى أن الجاني ظل يحوم حول المنزل الذي احتضن حفل عيد الميلاد، وأطلق على الأقل خمس رصاصات. 

وأخذ الجاني يصرخ بصوتٍ عالٍ :"أنا لست خائفاً منك، أنا أعلم أين تعيش، تعالى إلى هُنا".

وتواصل الصوت العالي للجاني، وظل يقول :"نحن سُننهي هذا الأمر الآن".

وكشف صديق الراحلة للشرطة أن الجاني فورمان "والد طفليها" كان يُحاول دخول المنزل لإعطاء ابنته هدية عيد الميلاد، ولكن الراحلة رفضت ذلك الطلب نهائياً. 

وتصاعد الخلاف حينما أحضر الجاني الهدايا وألقى بها على عتبة الباب، وهرع الأطفال ليحصلوا على الهدايا، وبعد فترة وجيزة للغاية تشاجر الرجلان شجاراً لفظياً. 

وتصاعد الخلاف، واحتدت شدة التراشق، وفي سياقٍ نسج الجنون تفاصيله انطلقت رصاصةً طائشة استقرت في المجني عليها، فسقطت مُدرجة في دمائها. 

 

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