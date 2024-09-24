برشلونة أمام فرصة التعاقد مع بديل لتيرشتيجن لهذه المدة

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن أن برشلونة يمتلك مهلة 30 يوماً للتعاقد مع لاعب جديد لتعويض الحارس المصاب إندريه تير شتيجن، وذلك وفقاً للمادة 77 من قوانين رابطة "الليجا".

يمكن للنادي الكتالوني استغلال هذه الفترة لتوقيع مع حارس مرمى أو أي لاعب آخر دون الحاجة لانتظار فتح باب الانتقالات الشتوية.



وبالرغم من تجاوز برشلونة حد الرواتب، سيتاح له استثناء عند ضم اللاعب الجديد.



آخر موعد للاستفادة من هذه الميزة سيكون في 22 أكتوبر، وفي حال عدم الاستفادة منها، سيتعين على النادي الانتظار حتى الميركاتو الشتوي مع الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.



يُذكر أن برشلونة قد استخدم سابقاً المادة 77 لتعاقدات مع بدلاء لرونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وجافي، ويستطيع النادي استغلال 80% من راتب تير شتيجن لضم لاعب جديد.

