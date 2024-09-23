برشلونة مطالب بتعويض شتيجن خلال 30 يومًا

يعاني فريق برشلونة من أزمة كبيرة بسبب كمية الإصابات التي تضرب صفوفه خلال الموسم الجاري، وآخرها حارسه مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة في الركبة وانتهاء موسمه مع الفريق الكتالوني.

و هناك 7 إصابات أخرى غير تيرشتيجن لكل من رونالد أراوخو، مارك بيرنال، أندرياس كريستنسن، جافي، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز وداني أولمو.

وبالتالي، بدأ التفكير داخل إدارة النادي الكتالوني في كيفية التعاقد مع بديل تيرشتيجن في هذا الظرف الاستثنائي، وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية كيف يحق لمتصدر الدوري الإسباني ذلك باللوائح؟

ويحق للنادي المتضرر أن يقيد لاعبًا بدل المصاب في غضون 30 يومًا فقط من تاريخ الإصابة وفي حالة برشلونة وتير شتيجن قد يحق للفريق الكتالوني تسجيل حارس جديد حتى 31 ديسمبر المقبل مثل داني أولمو حتى سوق الانتقالات الشتوي في يناير.

ويتصدر النادي الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة كاملة بعد الفوز في أول 6 جولات بفارق 4 نقاط عن الغريم ريال مدريد.