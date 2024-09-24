القبض على التيك توكر وحش الكون وابنتيها في الإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بـ وزارة الداخلية القبض على التيك توكر وحش الكون وبناتها في الإسكندرية، بتهمة نشر فيديوهات ولايفات مخلة بالآداب ومنافية للأخلاق المجتمع والتحريض على الرذيلة والفجور والفسق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن وحش الكون وبناتها، بثت عبر حساباتها الشخصية محتوى مخالفا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

ومن جهة اخرى شهدت منطقة الساحل بالقاهرة واقعة أقدمت موظفة بإحدى مأموريات الضرائب بتهشيم الباب الزجاج للبنك الأهلي فرع “فكتوريا” بالساحل بمحافظة القاهرة، بعد مشادة كلامية مع أفراد الأمن الإداري.

تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتهشيم إحدى السيدات تعمل موظف بإحدى مأموريات الضرائب لزجاج باب البنك الأهلي بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن السيدة المتهمة بارتكاب الواقعة، حضرت إلى البنك الأهلي في غير مواعيد العمل الرسمية وتم منعها من الدخول من قبل أفراد الأمن الإداري.