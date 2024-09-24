مدير تعليم الغربية يتابع سير الدراسة بمدارس كفرالزيات

قام خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بمتابعة عدد من مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، ومنها مدرسة الشهيد محمد صبحى رميح الثانوية المشتركة بالدلجمون، ومدرسة على بن ابى طالب للتعليم الأساسي، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالدلجمون ،مدرسة ابيار للتعليم الأساسى، ومدرسة ابيار الابتدائية الجديدة، ومدرسة النجار الثانوية بنين، ومدرسة ابيار الابتدائية.

حيث تفقد انتظام الدراسة بالمدارس، وتابع وكيل المديرية معدلات نسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية، وحجرات الانشطة، ونظافة المدارس، كما تفقد حجرات المعامل بالمدرسة.

وأكد على ضرورة تفعيل ومشاركة الطلاب للانشطة التربوية لأنها عنصر من عناصر جذب الطلاب للمدرسة مؤكدا خلال المتابعة على ضرورة توافر الأمن والسلامة كما اثنى على حضور الطلاب، موجها الشكر للمعلمين على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية .