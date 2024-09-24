تحت عنوان "مساواة ذوي الإعاقة" جامعة المنيا تشهد فعاليات البرنامج التدريبي

استضافت جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة فعاليات البرنامج التدريبي "مساواة ذوي الإعاقة" بالتعاون من هيئة الاميدست الأمريكية ومؤسسة حلم للتدريب وذلك ضمن أنشطة مركز خدمة ذوي الإعاقة بالجامعة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم المدير التنفيذي لمركز ذوي الإعاقة بالجامعة ، والدكتور يسري نائب مدير المركز، ومحمد علي، منسق برنامج ذوي الإعاقة بالاميدست ، استهدف التدريب الذي حاضر فيه كل من ، محمود يوسف، ورامز ماهر، مدربين بمؤسسة حلم للإستشارات نشر التوعية حول تحديات، وسبل دعم ذوي الإعاقة بالمجتمع، وذلك بحضور منسقي المركز بالكليات.

وأكد فرحات، بأن الجامعة حريصة كل الحرص لتقديم هذه البرامج التدريبية ، والتى تهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة ، وتنوع المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة ، يشار إلى أنه تم اختيار جامعة المنيا، ضمن 15 جامعة حكومية ؛ لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة ، والذى سيبدأ العمل به اعتبارا من العام الجامعي 2024/2025.