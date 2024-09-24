إنتاج 11.2 مليون برميل نفط وحفر 9 آبار باستثمارات 40 مليون دولار

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية إن تنمية منطقة صعيد مصر وزيادة الاستثمارات العاملة بها في مجالي البترول والتعدين يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، مؤكدا أن ما طرح من فرص استثمارية مؤخراً في جنوب مصر بالمناطق المفتوحة للبحث والاستكشاف والإنتاج يعد خطوة فعلية يتم البناء عليها وزيادة المجهودات لتحقيق اكتشافات جديدة، واستغلال التكنولوجيا الحديثة لمضاعفة الإنتاج، موجها بضرورة تكثيف الجهود في منطقة البحر الأحمر التي تستثمر فيها شركات عالمية متعددة.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023- 2024.

وشدد الوزير على أهمية مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لها من مرود إيجابي فى تحقيق وفرات مالية والحفاظ على البيئة، كما وجه الوزير بسرعة البدء في دراسات لمدى امكانية استغلال الطاقة الحرارية في باطن الأرض في مناطق خليج السويس.

ومن جانبهم أكد محافظو أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر على الدور التنموي والمجتمعي الذي يقوم بها قطاع البترول فى صعيد مصر، وأهمية التوسع فى مشروعات التنمية المجتمعية بعد النجاح الكبير الذى حققته مبادرات القطاع مؤخراً، كما أعربوا عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لفتح آفاق للاستثمار فى مجالات التعدين والطاقة المتجددة.

جهود الشركة في عام

هذا واستعرض المهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أهم نتائج الأعمال حيث أوضح أن إجمالي الإنتاج من الزيت الخام لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ حوالي 11.2 مليون برميل خلال العام بمتوسط إنتاج يومي 30.7 ألف برميل بزيادة نسبتها 36% عن العام السابق، بالاضافة إلى 2200 مليون قدم مكعب غاز مصاحب، وذلك نتيجة لحفر الآبار التنموية بشركات بتروجلف وعش الملاحة وبترونفرتيتي ورحمي والتي ساهمت في زيادة الاحتياطي المؤكد إلى 185 مليون برميل زيت خام.

وفي مجال الاستكشاف أوضح بهاء إن هناك 11 اتفاقية سارية بمساحة إجمالية 45 ألف كم2 ، مضيفا إنه تم الانتهاء في مناطق امتياز البحر الأحمر من المعالجة النهائية لبيانات المسح السيزمي في مرحلته الأولى والتي أظهرت مؤشرات إيجابية وتم حفر 9 آبار استكشافية جديدة باستثمارات نحو 40 مليون دولار.

كما أشار إلى ارتفاع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط إلى أكثر من 2 مليون وحدة سكنية ونحو 8400 منشأة تجارية و186 مصنع، كما تم إمداد الغاز إلى 176 قرية حتي الآن بالصعيد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز في الصعيد إلى نحو 140 محطة و 24 مركز تحويل.

وفي مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات أدت المشروعات المنفذة في مناطق الشركة إلى تحقيق خفض في استهلاك الطاقة النوعي بنسبة 8% عن العام السابق وتخفيض الانبعاثات الكربونية بنحو 37 ألف طن، كما تم تحقيق 1.9 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات.