قطاع الثروة الحيوانية يطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالاراضى المستصلحة بتوفير وضخ كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

مبادرة بداية

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.



أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر ١٥٠ جنيه للكرتونة،بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل اطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

لبيع السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية .



اشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.