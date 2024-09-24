الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

قطاع الثروة الحيوانية يطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

مبادرة بداية
مبادرة بداية

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالاراضى المستصلحة بتوفير وضخ كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

مبادرة بداية

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

txt

وزراء قطاع الأعمال و الزراعة والبترول يبحثون تشجيع صناعة الأسمدة وزيادة الإنتاج والصادرات


أكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن منافذ البيض المتنقلة انطلقت صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر ١٥٠ جنيه للكرتونة،بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل اطلقت وزارة الزراعة منافذها المتحركة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة 
لبيع السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة للسكان والموظفين والعاملين بالعاصمة الإدارية .

txt

دعماً لأسر طلاب المدارس.. "الزراعة" تطلق حملة إنتاجنا لأبنائنا بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة


 اشتملت المنافذ على جميع السلع من اللحوم والألبان والدواجن والخضر والصلصة والعسل والمربى وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية وذلك في إطار مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا" تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

مواد متعلقة

وزراء قطاع الأعمال و الزراعة والبترول يبحثون تشجيع صناعة الأسمدة وزيادة الإنتاج والصادرات

"فاروق" يستعرض جهود واستراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي
الجريدة الورقية