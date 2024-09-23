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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

دعماً لأسر طلاب المدارس.. "الزراعة" تطلق حملة إنتاجنا لأبنائنا بتوفير المنتجات بأسعار مخفضة

مبادرة بداية
مبادرة بداية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة إنتاجنا لأبناءنا، بتوفير وضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

مبادرة بداية

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، فضلا عن جوانب الصحة والتعليم والثقافة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري.

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"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة (فيديو)

وأطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ١٠ منافذ متنقلة صباح اليوم، محملة بكميات من بيض المائدة، بسعر ١٥٠ جنيه للكرتونة،  فضلا عن منتجات الألبان، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، بعدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد.

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"فاروق" يستعرض جهود واستراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي


وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة ضمن خطة الدولة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل العمل بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة، وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتوازي مع خطط التطوير للجمعيات وزيادة إنتاج المشروعات.

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