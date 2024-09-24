الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من حزمة التحفيز الصيني

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين نظرائه. وأعلنت الجهات التنظيمية الصينية، الثلاثاء، عن أكبر إجراءات للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات منذ الجائحة، إذ خفضت احتياطيات البنوك بمقدار 50 نقطة أساس مع خفض أسعار الرهن العقاري.

وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين الصينيين، أكبر الرابحين على المؤشر. حققت أسهم إل.في.إم.إتش وإيرميس وكيرينج وديور مكاسب تتراوح بين 3.8 بالمئة وأربعة بالمئة.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ قفز 4.4 بالمئة بعد أن بلغت أسعار النحاس أعلى مستوى في شهرين بدعم من إجراءات الصين وتحسن الطلب في المنطقة.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4 بالمئة، بدعم من صعود أسهم شركات التعدين بفضل خطط التحفيز الصينية.

وتترقب الأسواق تعليقات من عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إليزابيث ماكول التي من المقرر أن تتحدث في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد الشركات، هوى سهم شركة الهندسة البريطانية سميثز جروب 6.7 بالمئة بعد أن جاءت أرباحها السنوية أقل من التقديرات.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 38040 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13421 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 7359 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10458 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2984 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 8150 نقطة.