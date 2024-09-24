الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج الأولوية القصوى للسياسة الخارجية المصرية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن رعاية المصريين بالخارج هي الأولوية القصوى للسياسة الخارجية المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم خدمات قنصلية سريعة وبشكل فوري.

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رقمنة كل العمليات القنصلية 

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك جهدا كبيرا نبذله للعمل على رقمنة كل العمليات القنصلية حتى يتم إنجازها بشكل فوري وسريع، كما أن هناك مبادرات كثيرة لرعاية أبناء الجالية كما أن هناك تعليمات واضحة لكل البعثات والسفراء والقناصل بإعطاء الأولوية الكبرى لمصالح المصريين.

مقابلة أبناء الجالية المصرية

وتابع أنه في كل دولة يزورها خارج مصر يتشرف بمقابلة أبناء الجالية، كما التقى النخبة الموجودة بواشنطن، مؤكدا على الاستمرار في هذا الدور.

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