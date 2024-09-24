وزير الخارجية: لن نتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في لبنان

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة تماما فيما يخص لبنان بالتضامن الكامل وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في لبنان فنحن نخشى على لينان وأن يؤدي هذا التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وغير المبرر وغير الشرعي.

المساس بسيادة لبنان مرفوض تمامًا

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المساس بسيادة لبنان مرفوض تمامًا وندينه ونستهجنه بقوة، مؤكدا أن مصر على تواصل مع كل مؤسسات الدولة اللبنانية للإعراب عن الوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم، وعرضنا كل الدعم الممكن.

مصر لن تتوقف عن تقديم كل الدعم للأشقاء في لبنان

وتابع أن مصر لن تتوقف عن تقديم كل الدعم للأشقاء في لبنان لأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار مصر وأمن واستقرار المنطقة كلها.