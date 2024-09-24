وزير الخارجية: لابد من وجود آليات لمواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك رؤية مصرية تتعلق بأهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وإتاحة مزيد من التمويل الميسر للدول النامية، وهناك أهداف للتنمية المستدامة ولابد من دعم الدول النامية ماليا لمساعدتها على تنفيذ هذه الأهداف.

أزمة المديونية للدول منخفضة الدخل

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لابد من وجود آليات لمواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة الدخل وهناك أيضا الدول متوسطة الدخل من بينها مصر وغيرها لديها رؤية بأهمية أن تكون هناك آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل.

استقرار وأمن مستدام

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون أن يكون هناك أمن واستقرار، كما لا يمكن أن يكون هناك استقرار مستدام وأمن مستدام، لذلك فهناك ارتباط وثيق بين قضايا الأمن والسلم من ناحية وقضايا التنمية، وهو رؤية مصر.