الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الخارجية: لابد من وجود آليات لمواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن هناك رؤية مصرية تتعلق بأهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية وإتاحة مزيد من التمويل الميسر للدول النامية، وهناك أهداف للتنمية المستدامة ولابد من دعم الدول النامية ماليا لمساعدتها على تنفيذ هذه الأهداف.

txt

وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لدى مصر

txt

وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار مع نظيره الجابوني

أزمة المديونية للدول منخفضة الدخل

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لابد من وجود آليات لمواجهة أزمة المديونية للدول منخفضة الدخل وهناك أيضا الدول متوسطة الدخل من بينها مصر وغيرها لديها رؤية بأهمية أن تكون هناك آليات لمعالجة أزمة المديونية للدول متوسطة الدخل.

استقرار وأمن مستدام

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون أن يكون هناك أمن واستقرار، كما لا يمكن أن يكون هناك استقرار مستدام وأمن مستدام، لذلك فهناك ارتباط وثيق بين قضايا الأمن والسلم من ناحية وقضايا التنمية، وهو رؤية مصر.

الجريدة الورقية