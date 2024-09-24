عبدالعاطي: لا يمكن التهاون بحقوق دول المصب لنهر النيل

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، قضية المياه قضية وجودية لمصر وترتبط مباشرة بالأمن القومي لمري ولا تهاون بشأنها أو تساهل أو تنازل بشأنها، وإذا كانت الحصة التي نحل عليها منذ عام 1959 بالكاد تكفي 60% من الاحتياجات السنوية لمصر.

لا يمكن التفريط في قطرة واحدة من المياه

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن التفريط في قطرة واحدة من المياه لأن ما نحصل عليه الآن لا يكفي، مؤكدا أن الموقف المصري واضح ونتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، وهي القضية الأولى لمصر، مشيرا إلى أن الوزير الأمريكي بلينكن تحدث عن تسليم الولايات المتحدة أن قضية المياه قضية وجودية لمصر وأن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية لمصر ولا يمكن التهاون بشأنها.

نتعاون مع كل الشركاء في المنطقة

وتابع أن هناك مواقف دولية قوية ونتعاون مع كل الشركاء في المنطقة والاتحاد الأوروبي لإعادة التأكيد على الشواغل المصرية ولابد من أخذها بعين الاعتبار ولا يمكن أن نترك الأمر لأي دولة أن تفعل بمياه النيل ما تشاء فمياه النيل لجميع الدول المتشاطئة ولا يمكن التهاون في حقوق دول المصب لأن هذا ما يقوله القانون الدولي وسنظل في حشد الدعم والتأييد الدولي لهذا الموقف القانوني والمشروع، وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب.