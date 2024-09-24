نظام جديد لـ كأس إنتركونتيننتال

انطلقت مباريات كأس إنتركونتيننتال قبل أيام، حيث حقق العين الإماراتي انتصارًا كبيرًا على أوكلاند النيوزيلندي بنتيجة 6-0 في الدور التمهيدي من البطولة.





تتميز هذه البطولة، التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتعديلات جديدة تشبه النسخ السابقة من كأس العالم للأندية، مع بعض الفروق الملحوظة:



تأهل مباشر لريال مدريد: بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، سيتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية دون خوض نصف النهائي، كما كان في النسخ السابقة.



تنظيم متعدد المدن: بدلاً من إقامة البطولة في دولة واحدة، ستُقام المباريات في عدة مدن.

مواعيد متفرقة: ستُقام مباريات البطولة في مواعيد مختلفة بين سبتمبر وديسمبر، بدلًا من تجمعها في أسبوع واحد كما اعتادت.



مسارات الفرق: سيتنافس أبطال إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا في مسار واحد، والفائز من هذا المسار سيتأهل لمباراة "التحدي" أمام الفائز من مباراة بطل أميركا الجنوبية وبطل أميركا الشمالية.



وفي سياق المنافسات، سيواجه العين الأهلي المصري في القاهرة يوم 29 أكتوبر، لتحديد المتأهل لمباراة "التحدي". الفائز في هذه المباراة سيقابل ريال مدريد في الدوحة يوم 18 ديسمبر المقبل.

