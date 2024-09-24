الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

نظام جديد لـ كأس إنتركونتيننتال

كأس إنتركونتيننتال
كأس إنتركونتيننتال

انطلقت مباريات كأس إنتركونتيننتال قبل أيام، حيث حقق العين الإماراتي انتصارًا كبيرًا على أوكلاند النيوزيلندي بنتيجة 6-0 في الدور التمهيدي من البطولة.
 

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مدير الكرة بنادي العين: مواجهة الأهلي ستكون قمة عربية مرتقبة

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العين الإماراتي قبل مواجهة المونديال: نعلم صعوبة ملاقاة الأهلي في القاهرة.. ومن الآن نبدأ تنظيم رحلات جماهيرية

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العين الإماراتي يكتسح أوكلاند بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس الإنتركونتنينتال


تتميز هذه البطولة، التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بتعديلات جديدة تشبه النسخ السابقة من كأس العالم للأندية، مع بعض الفروق الملحوظة:

   تأهل مباشر لريال مدريد: بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، سيتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية دون خوض نصف النهائي، كما كان في النسخ السابقة.

   تنظيم متعدد المدن: بدلاً من إقامة البطولة في دولة واحدة، ستُقام المباريات في عدة مدن.
   مواعيد متفرقة: ستُقام مباريات البطولة في مواعيد مختلفة بين سبتمبر وديسمبر، بدلًا من تجمعها في أسبوع واحد كما اعتادت.

   مسارات الفرق: سيتنافس أبطال إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا في مسار واحد، والفائز من هذا المسار سيتأهل لمباراة "التحدي" أمام الفائز من مباراة بطل أميركا الجنوبية وبطل أميركا الشمالية.

وفي سياق المنافسات، سيواجه العين الأهلي المصري في القاهرة يوم 29 أكتوبر، لتحديد المتأهل لمباراة "التحدي". الفائز في هذه المباراة سيقابل ريال مدريد في الدوحة يوم 18 ديسمبر المقبل.
 

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العين الإماراتي يكتسح أوكلاند بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس الإنتركونتنينتال
الجريدة الورقية